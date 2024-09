Elisabetta Canalis compie 46 anni? Alla festa vestita così: sotto l'accappatoio...

14 settembre 2024 a

"Buon compleanno a me". Ma il regalo lo ha fatto Elisabetta Canalis ai suoi fan, pubblicando i foto e i video esclusivi, con tanto di succulento "backstage" della festa organizzata per celebrare i 46 anni compiuti il 12 settembre dalla ex velina mora di Striscia la notizia.

Da oltre 20 anni Ely è una delle donne dello spettacolo italiano più ammirate e amate e i suoi 46 anni splendidamente portati lo confermano, con la valanga di commenti estasiati piovuti sulla sua pagina Instagram da parte di un esercito di ammiratori.

"September 12th Happy birthday to me! - scrive la Canalis, sarda di nascita ma ormai di casa a Los Angeles, in California -. Ieri ho ricevuto una mini torta con auguri in ogni posto in cui sono stata, tutto non pianificato per un compleanno che credevo passasse in sordina ma che si è rivelato SUPER! Grazie a tutti voi per gli auguri e grazie ai miei amici che sia qua che a distanza mi fanno sempre sentire il loro amore".

L'occasione giusta è stata una delle tante serate di gala di cui la Canalis è stata protagonista in questi anni a Hollywood, la "capitale" dello showbiz globale. Dopo aver partecipato agli Emmy Awards al Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, Ely ha cenato con diversi amici e il compagno Georgian Cimpeanu. E qui ecco la bella sorpresa.