Carmen Russo, "dopo la notte di sesso al Grande Fratello": cos'è successo con suo marito

30 ottobre 2024 a

Ha superato indenne decenni di gossip, set televisivi, incroci pericolosi. Pochi, però, potevano immaginare che la storia d'amore tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi ha passato un periodo di crisi nerissima e solo l'aver fatto l'amore in tv, sia pure lontano dai riflettori, l'ha salvata.

Galeotto fu il Grande Fratello: il ballerino e coreografo, che già aveva vissuto con estrema sofferenza (psicologica, ma soprattutto fisica, l'esperienza sull'Isola dei famosi culminata nelle sue mitologiche lacrime in diretta), decide qualche settimana fa di lasciare anzitempo il programma di Canale 5. Il conduttore e deus ex machina Alfonso Signorini, annusando la grande occasione, invia nella casa di Cinecittà sua moglie. Alla vista di Carmen, Enzo Paolo ha un ulteriore crollo emotivo, sentendo la mancanza della famiglia (a casa c'è anche la figlia Maria, nata nel 2013).

"Se vuole rimanere lei, per me va bene. La sento distante, diversa, ho paura che sia cambiato qualcosa. Sono disposto a farmi da parte se lei non è più felice con me", erano state le clamorose parole di Turchi, una bomba atomica sganciata in diretta, senza alcun preavviso.

In una confessione a Diva e donna, Carmen Russo ha ora spiegato come sono andate veramente le cose: "Eravamo vicini all’addio", ed è stato in quel momento che la situazione si è capovolta. "Abbiamo fatto l’amore in tv e non ci lasciamo più". Insomma, dopo 40 anni di matrimonio, è servita una notte di passione in una camera da letto ripresa H24 per il lieto fine.