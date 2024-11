Amedeo Minghi, cadono i pantaloni mentre canta "Trottolino amoroso", che imbarazzo...

07 novembre 2024 a

Incidente "piccante" per Amedeo Minghi. Il celebre autore di Vattene amore si stava esibendo in concerto di fronte a una folla gremita. E l'orchestra stava suonando proprio le note del brano che lo ha reso famoso in tutto il Paese. Ma qualcosa è andato storto. O meglio: stava per andare storto, perché il maestro con un guizzo perentorio ha salvato sé stesso da un'umiliazione in pubblico. "Ancora ti chiamerò, Trottolino amoroso...", il compositore si stava muovendo sul palco con ritmo leggiadro. Ma a un certo punto i pantaloni hanno ceduto e quasi si stavano intravedono le mutante dell'artista. Minghi però ha afferrato all'istante i calzoni e si è lasciato andare a un sorriso che parla da solo.

Amedeo Minghi è tornato alla ribalta della scena musicale grazie all'uscita del suo ultimo album dal titolo Anima Sbiadita. Anche detto l'album della maturità: undici composizioni inedite in cui si allontana dalla materia sognante per incontrare un realismo in cui il tempo, la vita e l'amore sono gli strumenti di conoscenza del mondo e delle cose a cui fa riferimento, declinandoli in ogni canzone.

Minghi stava per mostrare il trottolino amoroso ✈️ pic.twitter.com/NVmrDm99t9 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 7, 2024

E chissà se nel suo futuro immediato non ci potrebbe essere di nuovo Sanremo. "Ho detto a Carlo Conti se vuole una mia ospitata, in gara o no, da solo o nei duetti basta che mi chiama e arrivo. In fondo ho le carte in regola - ha spiegato Minghi -. Se ho pure una canzone nuova da presentare? Ma certo. A me le canzoni non sono mai mancate”.