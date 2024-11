Clara, incidente a luci rosse: si piega sul palco e il vestito si abbassa

15 novembre 2024 a

a

a

Attimi di imbarazzo per Clara Soccini. La cantante vincitrice di Sanremo Giovani 2023 con il brano Boulevard si è esibita sul palco nel corso di Convivio 2024. Al Gala Dinner tenutosi a Milano, la Soccini è stata protagonista di un piccolo imprevisto a luci rosse. Proprio mentre cantava il suo Nero Gotico, ecco che il vestito è sceso per un velocissimo istante scivolandole giù. Immediata la reazione di Clara che lo ha subito rimesso a posto proseguendo la sua performance.

Ai social però non è sfuggito il dettaglio: "Andiamo da Luca Marelli (l'ex arbitro che fa la moviola in diretta su Daz, ndr)", scrive scherzosamente qualcuno. E tra gli utenti che commentano la scena c'è anche Luca Bizzarri.

Il comico ha condiviso l'osservazione di un'altra utente del web, Valentina Federici, che scrive: "Ma il tizio che per mettersi il collirio si è perso il momento più alto dell’intero spettacolo?!". E Bizzarri: "Posso dire che solo Valentina avrebbe potuto accorgersene?". Gli altri infatti hanno guardato solo Clara. In ogni caso in diversi hanno voluto rassicurare la giovane con un "sono cose che capitano, stai tranquilla".