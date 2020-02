Dal Coronavirus alla prescrizione fino alla Ferrari: ci sembra di essere in rosso in tutto

Ci sembra di essere in rosso in tutto. Ci vogliono diciotto mesi per avere il vaccino contro il virus in arrivo dalla Cina. Diciotto mesi è un anno e mezzo. Oggi come oggi, mi sembra un tempo infinito. Siamo in rosso perché una società aerea che collegava l’Italia alla Sardegna, ha dichiarato stop ai voli e i posti a rischio sono 1.500. Sulla prescrizione, non ci siamo accordati su niente e la giustizia italiana continua a navigare a vista. Se non andava bene il Festival di Sanremo, da poco concluso, c’era da mettersi le mani nei capelli. Consoliamoci con la nuova Ferrari, che, leggo, sarà sempre più rossa.

di Maurizio Costanzo