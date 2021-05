Immigrazione, il grafico: gli sbarchi in Italia negli ultimi 10 anni, il punto più basso è con Matteo Salvini

17 maggio 2021 a

a

a

Torna a salire il numero degli sbarchi in Italia: da gennaio 2021 ad oggi sono arrivate nel nostro Paese 13.303 persone, quasi 4.300 solo a maggio. Si tratta di una situazione in peggioramento, per cui diversi partiti come la Lega e Fratelli d'Italia già si stanno facendo sentire. I numeri sono allarmanti se solo si pensa che l'anno scorso, nello stesso periodo, furono 4.305 i migranti approdati sulle nostre coste e 1.218 nel 2019. Negli ultimi due giorni, inoltre, sono arrivate 171 persone: 37 ieri e 134 oggi.

"Non solo Covid, scabbia e tubercolosi". Immigrazione, Lampedusa invasa: la situazione sta degenerando

Stando ai dati relativi agli ultimi dieci anni elaborati dall'Ispi, si nota come l'emergenza migranti abbia avuto i suoi alti e bassi. Il primo picco di arrivi è stato nel 2011, anno delle primavere arabe e dell’intervento militare in Libia. Poi una situazione critica si è registrata nel 2014, con la guerra civile in Libia. Certo è che il numero di sbarchi sia sceso considerevolmente soprattutto dopo l'arrivo di Matteo Salvini al Viminale col governo Conte I nel periodo 2018-2019.

"Gli immigrati non li vogliamo". Gli italiani cacciano Luciana Lamorgese: le pesantissime cifre del sondaggio

Come riportato da un'inchiesta del Corriere della Sera qualche mese fa, infatti, quando il primo giugno 2018 il leader della Lega divenne ministro dell’Interno gli sbarchi degli ultimi dodici mesi erano 52.194; mentre alla fine del suo mandato - 5 settembre 2019 - il numero era sceso a 8.428. Con l'arrivo della ministra Luciana Lamorgese nel Conte II, però, i numeri sono tornati a salire: gli arrivi dei migranti sono triplicati fino a raggiungere i 27.775 in un anno.

Pochi bambini e troppi immigrati, altro che favole: Vittorio Feltri, il vero guaio italiano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.