Alè, ce n'è un altro. Matteo Salvini verrà denunciato da don Biancalani, il prete della comunità di accoglienza per migranti di Vicofaro a Pistoia. Nei giorni scorsi, il don aveva ricevuto dalla prefettura della città toscana l'ingiunzione a chiudere la struttura, dopo che i vigili del fuoco avevano riscontrato irregolarità nelle cucine.

Il leghista aveva esultato: "Tempi duri per il prete che ama attaccare me e circondarsi di presunti profughi africani, ancora un po' e la canonica scoppiava... Chiuso!". Stamane Biancalani ha confermato l'intenzione, già annunciata sui social, di denunciare il ministro (si presume per diffamazione): "Secondo alcuni avvocati che ho consultato, anche di rilievo, ci sono gli estremi per denunciare Salvini in quanto nel post utilizza un linguaggio allusivo, anche alla sfera sessuale. Io non amo circondarmi di ragazzi e gli ospiti del centro non sono "presunti profughi". Dal post scritto da Salvini sembra quasi siano clandestini e non è così. Ripeto, non ho scelto chi incaricare, ma sicuramente farò partire la denuncia. Sono molto amareggiato di fronte a questa classe politica, non capisco come ragiona questa gente" ha dichiarato il prete all'Huffingtonpost.it.