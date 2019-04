Uno su 12 milioni ce la fa e vince. In questo caso, il fortunato sta in Veneto, a Malo (in provincia di Vicenza), dove, con un biglietto 'Nuovo 50X' da dieci euro, ha vinto due milioni di euro. Una cosa mai accaduta prima, come conferma il titolare del bar. "E’ la prima volta che qualcuno si aggiudica un premio così importante nel nostro punto vendita. Non conosco il nome del fortunato vincitore, ma, se capitasse a me, la prima cosa che farei è quella di portare la mia famiglia in viaggio verso una meta tropicale, per goderci del tempo insieme", ha dichiarato il titolare del bar in cui è stato acquistato il biglietto vincitore.