Greta Thunberg, il sondaggio di Fabrizio Masia: cosa ne pensano gli italiani. E tra chi vota Lega...

Che cosa ne pensano gli italiani di Greta Thunberg e del suo movimento ambientalista, Fridays For Future? Quale il giudizio dei nostri connazionali circa la baby-paladina green che piangendo ha affermato ai potenti del mondo, riuniti alle Nazioni Unite, di averle rubato il futuro e spezzato i sogni? Una risposta ha provato a fornirla Fabrizio Masia, in un sondaggio proposto ad Agorà, il programma di approfondimento politico in onda su Rai 3. Le risposte sono piuttosto sorprendenti perché mettono in luce come, nonostante le molte antipatie raccolte dalla Thunberg (o meglio, non da lei ma da quel che rappresenta e soprattutto da come lo rappresenta), la stra-grande maggioranza del campione si schieri al fianco della ragazzina svedese. Nel dettaglio i giudizi positivi sono al 61%, addirittura all'84% tra gli elettori del Pd, ma sorprende anche il 49% tra gli elettori leghisti. I giudizi negativi al contrario si fermano complessivamente al 35 per cento. Vi è poi un restante 4% che preferisce non rispondere.

Di seguito, tutte le cifre del sondaggio di Fabrizio Masia su Greta Thunberg: