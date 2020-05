Taranto, arrestato il Procuratore capo Carlo Maria Capristo: "Tentò di pilotare un'inchiesta"

19 maggio 2020 a

a

a

Il procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Potenza, insieme ad altre quattro persone, tutte accusate per induzione indebita e truffa. I fatti si riferiscono quando Capristo era Procuratore di Trani. Oltre all'alto magistrato sono finiti ai domiciliari un ispettore di polizia, e tre imprenditori della provincia di Bari,

Video su questo argomento #DeLuca contro i runner: "Altroché belle ragazze toniche, io vedo vecchi cinghialoni che andrebbero arrestati" / Video #AgenziaVista

Secondo l'accusa, gli imprenditori avrebbero approfittato del loro legame con l'allora procuratore di Trani "per indurre un giovane sostituto della Repubblica in servizio nel tribunale di Trani - si legge in un comunicato del Procuratore di Potenza, Francesco Curcio, che ha condotto le indagini - a perseguire in sede penale, senza che ne ricorressero i presupposti di fatto e di diritto, la persona che loro stessi avevano infondatamente denunciato per usura in loro danno, in modo da ottenere indebitamente i vantaggi economici ed i benefici conseguenti allo status di soggetti usurati". L'inchiesta ha avuto inizio dopo la denuncia di un giovane pm di Taranto contrario ad "aggiustare" il processo,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.