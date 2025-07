Meteo, cosa accadrà in soli 7 giorni: crollo termico

Prosegue la tregua in tutta Italia dall’ondata di calore nordafricano che ha fatto registrare temperature bollenti da Nord a Sud. Il maltempo, che ha già colpito venerdì sera alcune zone del Settentrione, si intensificherà da oggi determinando all’inizio della prossima settimana l’abbassamento delle temperature. Da martedì si registreranno praticamente in tutto il Paese valori medi di 28-30 gradi, 8 in meno rispetto alla media. La tregua del caldo durerà una settimana: da sabato 12, infatti, le temperature torneranno a risalire a causa dell’arrivo di una nuova ondata di caldo dall'Africa.

Nel frattempo, i bollini rossi nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute risultano, oggi, essere solamente 7 (Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Palermo, Perugia e Pescara), meno della metà di quelli registrati ieri. Bologna, Firenze e Perugia sono peraltro le uniche città ad essere consecutivamente in rosso dal 26 giugno scorso. A determinare l’abbassamento delle temperature è la perturbazione atlantica che ha già “invaso” il Nord e si allungherà da oggi sul Centro portando le temperature massime da martedì intorno ai 30 gradi, anche al Sud con l’eccezione di Sicilia e Puglia.