Beppe Grillo, striscione-choc contro il comico M5s: "Tu assassino, tuo figlio stupratore. Verme, mer***"

14 luglio 2020 a

No, i tifosi della Roma non hanno gradito più di tanto il terrificante e delirante "sonetto" dedicato da Beppe Grillo a Virginia Raggi, quello con cui ancora non è chiaro se il capo-comico la abbia silurata o al contrario "portata in palmo di mano" (molto più probabile la prima). Già, il grillino infatti ha definito "gente di fogna" i romani. Insomma, non era poi così difficile ipotizzare qualche reazione scomposta. E quest'ultima, appunto, è arrivata dai tifosi giallorossi. Come rivela iltempo.it, questi hanno esposto lo striscione che potete vedere qui sotto in via Piccolomini, a Roma. Striscione durissimo che recita: "Tu assassino e tuo figlio stupratore... insulti Roma... ma sei una mer*** senza onore. Grillo verme". Roba da brividi. Parole pesantissime e inaccettabili per rispondere a un insulto certo pesante, quello di Grillo ai romani, ma comunque inaccettabile.

