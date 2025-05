Domenica In, la bomba di Milly Carlucci su Francesco Totti: cosa rivela

Come ogni domenica, è tempo di Domenica In, il programma in onda su Rai 1, il regno di Mara Venier. E quella di domenica 4 maggio è un’edizione speciale, ricca di sorprese e volti noti, puntata in cui ci si prepara a celebrare i vent’anni di Ballando con le Stelle, altro show di punta della rete ammiraglia di Viale Mazzini.

E da Milly Carlucci in persona si apprende che nella puntata commemorativa ci sarà anche Francesco Totti. L’ex numero 10 della Roma prenderà parte alla puntata-evento in qualità di "amico" della trasmissione, in un cast di ospiti decisamente variegato e di grande richiamo.