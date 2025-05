Jannik Sinner mostruoso, "tutto esaurito": ecco dove

Non si tratta di una semplice sessione di allenamento, ma di un evento attesissimo: il ritorno in campo di Jannik Sinner ha già fatto registrare il tutto esaurito al Foro Italico. Saranno ben 10.500 i fortunati presenti domani sugli spalti del Centrale per assistere al primo allenamento ufficiale del numero uno del mondo, che torna a calcare il terreno degli Internazionali d’Italia dopo tre mesi di sospensione a causa del caso Clostebol.

La squalifica si concluderà ufficialmente a mezzanotte, ma l'effetto-Sinner si è già fatto sentire: i biglietti per il ground, normalmente validi solo per i campi secondari, daranno accesso straordinario al Centrale, dove ogni posto sarà occupato. Un'accoglienza da rockstar per il simbolo del tennis azzurro, in una Roma già in fermento.

Il ritorno, come ricostruisce il Corriere della Sera, comincia oggi con il volo da Nizza, direzione Capitale. Ad attenderlo in hotel nel pomeriggio: un pranzo leggero, un po’ di relax e qualche colpo sul campo privato per riprendere confidenza. Ma è domani il giorno clou: alle 16 Sinner incontrerà i media nella conferenza stampa d’apertura, raggiungendo la sala attraverso il celebre ponte sospeso che collega l’area giocatori allo stadio. Alle 18, poi, parteciperà alla celebrazione per la storica doppietta Italia in Coppa Davis e Billie Jean King Cup.