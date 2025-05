Mauro Corona, addio Berlinguer? "Solo vanità, basta tv"

Riguardo alla sua battaglia con la bottiglia, ha ammesso: "Sto provando a liberarmi dall'alcol. Ci sono riuscito per 5 anni e ci sono ricaduto. Poi ce l'ho fatta per altri 2 anni. Ogni tanto ci ricado, è una vipera che ti morde. Dall'alcol non ne puoi uscire. Lo puoi sospendere, ma non puoi uscirne. La colpa è solo mia, è una scelta. Ho 74 anni, non so quanto mi resta: vorrei viaggiare in discesa, non più in salita", ha concluso Mauro Corona, in questo momento profondamente tormentato.