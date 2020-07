Un vero life coaching social

31 luglio 2020 a

a

a

Andj life aiuta a far crescere la vostra visibilità via *Instagram.* Andate

a dare un’occhiata al profilo @andj_official

<https://www.instagram.com/andj_official/?hl=it>, di *Antonio Spadaccini,* che

ne ha fatto una vera e propria professione.

*Quando hai iniziato a lavorare come life coaching social?*

"*I social sono fondamentali per avere visibilità su ciò che si vuole

comunicare, nel mio caso Instagram è stato fondamentale per farmi conoscere

come dj e influencer.*

*Man mano che lo utilizzavo, mi rendevo conto delle potenzialità della

condivisione, così ho cominciato a studiarne i meccanismi e ho sperimentato

sul mio profilo come farlo aumentare a livello di seguaci e contenuti.*

*Poi, sono arrivate le prime collaborazioni con utenti e aziende, che mi

hanno chiesto di far crescere la loro visibilità e, nel caso delle attività

commerciali, aiutarle a generare le vendite dei prodotti attraverso i post*

".

*Perché Instagram è importante per il business?*

"*La presenza di un azienda sul social ad oggi è simbolo di sicurezza e

fiducia nel cliente che acquista un prodotto, parliamo di una vetrina di

feedback, servizi e prodotti che vengono mostrati. Ultimo, ma non meno

importante, ci aiuta nello scoprire ciò che piace ai clienti tramite

sondaggi e storie, avendo un contatto diretto con il pubblico, in modo

migliorare aspetti e prodotti dell’azienda. Ci aiuta, inoltre nella ricerca

di un nuovo pubblico, per ampliare le vendite*".

*Con quanti follower si diventa "importanti" su Instagram?*

"*Il numero di follower non ha importanza, la fan base, la gestione del

profilo e i feedback generali sono il punto di forza di una pagina,

l’azienda non è più un azienda ma una community, dove diventa protagonista.

Detto questo, il minimo di follower per un azienda, al fine di inserire

link nelle storie o ricevere ulteriori collaborazioni è di almeno 10.000

follower*".

*Oltre ai Follower quali sono gli altri elementi che determinano

l'importanza o meno di un profilo? ( es. Interezioni, like alle foto etc)*

"*L’interazione che si ha con il pubblico è il fattore chiave, che

determina se un azienda è forte o no sul social*".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.