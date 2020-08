Coronavirus, l'isola del contagio: un positivo a Santo Stefano in Sardegna, 450 persone in quarantena bloccate nel resort

18 agosto 2020 a

a

a

La perla sarda di Santo Stefano rischia di diventare l'isola del contagio da coronavirus italiana. Nell'unico resort presente sul fazzoletto di terra dell'arcipelago della Maddalena si è registrato un caso di positività al Covid, un pianista 60enne romano lavoratore stagionale della struttura. Ora le 450 persone tra turisti e staff del villaggio sono stati sottoposte a tampone e sono in "quarantena dinamica", libere cioè di circolare ma solo sull'isoletta. Domenica scorsa il pianista ha accusato i primi sintomi: febbre, tosse, perdita di gusto e olfatto. Il medico della struttura ha riconosciuto il pericolo coronavirus e lo ha isolato in una stanza. Il pianista romano è stato quindi trasferito in sicurezza all'ospedale di Sassari. Nelle prossime ore, l'esito del test per tutti i 450 "prigionieri".

