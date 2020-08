Coronavirus, il bigliettino lasciato sul tavolo del ristorante cinese: "La putt*** di tua mamma, ci avete portato il Covid"

27 agosto 2020 a

a

a

Hanno mangiato con la formula “All you can eat” per un conto da 180 euro. Ma, al momento di pagare, sette ragazzi sono scappati dal ristorante cinese-giapponese “Majide” di Ciriè, in provincia di Torino. Prima di fuggire di corsa senza pagare in mezzo agli altri clienti hanno lasciato sul tavolo un biglietto scritto a mano sul foglio di un block notes con su scritto: “La pu***** di tua mamma, cinesi di m**** ci avete portato in covid”.

Il fatto è avvenuto martedì sera. Subito è scatta una denuncia contro i sette ragazzi da parte del proprietario del locale. Il ristoratore si è presentato dai carabinieri di Ciriè e ha raccontato l'accaduto che "suona come un’offesa a tutta la comunità cinese", scrive la Stampa. Il proprietario del ristorante ha poi detto ai carabinieri che quel gruppo di giovani non aveva mai frequentato prima il locale. Si sper per le indagini in un aiuto che potrebbe arrivare dalle telecamere che sorvegliano la zona.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.