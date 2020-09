Migranti, a Fuori dal coro il business dei clandestini falsi minorenni: "Con loro i centri di accoglienza guadagnano di più"

08 settembre 2020 a

Il business dei migranti minorenni. In Friuli Venezia Giulia è di nuovo allarme clandestini, con la rotta balcanica che porta in Italia centinaia di persone. Mario Giordano a Fuori dal coro accende i fari sulla stortura della Legge Zampa voluta dal Pd, che prevede l'impossibilità del respingimento dei minori e vieta accertamenti "invasivi" sanitari per accertare la reale età dell'individuo. "



Agli immigrati dunque conviene dichiararsi minorenni, anche se non lo sono - sottolinea il servizio di Fuori dal coro -. E ai centri di accoglienza conviene ospitare i minorenni, anche falsi, perché rende di più: per ogni adulto si incassano dai 25 ai 30 euro al giorno, per ogni immigrato minorenne dagli 80 ai 140 euro". Tutto chiaro?

