Meteo-Giuliacci, "forte ondata di calore": occhio alla data

Caldo, caldo e ancora caldo. Il mese di giugno vedrà temperature da bollino rosso. E se la prima parte del mese di giugno si è rivelata stabile e calda, ben più di quanto non indicassero le proiezioni dei modelli climatici emesse a maggio, cosa succederà nella seconda? Ad anticipare le previsioni ci pensa il team di Mario Giuliacci per cui le ultime proiezioni a lungo termine emesse dai modelli previsionali sembrano confermare che il tempo avrà ancora caratteristiche tipicamente estive.

"In base alle ultime proiezioni - si legge -, la seconda parte di giugno 2025 sarà in gran parte caratterizzata da giornate piene di sole e solo occasionalmente tornerà ad affacciarsi un po' di instabilità, che si farà sentire soprattutto al Nord, comunque in generale senza veri e propri guasti del tempo: le perturbazioni, in base allo scenario proposto, più che altro si limiteranno a sfiorare la nostra Penisola, senza investirla direttamente".