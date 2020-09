Test professioni santiarie, Consulcesi: domande poco pertinenti rischiano di lasciare fuori i più meritevoli

11 settembre 2020 a

- «Ci risiamo! Anche i test per le professioni sanitarie sembrano esser stati

un gran pasticcio. Con domande poco pertinenti, molti candidati hanno l’impressione di aver

studiato a vuoto per tutta l’estate». La denuncia arriva da Massimo Tortorella, Presidente

Consulcesi, la più importante realtà legale a tutela dei professionisti sanitari che ha raccolto le

perplessità di molti dei 72.522 candidati che ieri hanno affrontato il test per entrare in uno dei 22

corsi di laurea delle professioni sanitarie. «Così come i test di Medicina e i test di Veterinaria,

anche quelli per entrare nei corsi di laurea delle professioni sanitarie rischiano di lasciare fuori i

candidati più meritevoli», sottolinea Tortorella. «Anche in questo caso - aggiunge - a decidere chi

entrerà o meno sarà il numero chiuso, un sistema contro il quale ci battiamo ormai da anni perché

è evidente che non è adatto a selezionare i migliori». Le delusioni attese saranno molte. «Dei quasi

73mila candidati, ben 1 su 3 non riuscirà ad entrare nel corso di laurea scelto. Molti quindi –

specifica il Presidente di Consulcesi – vedranno il loro sogno infrangersi su un test a crocette, una

sorta di lotteria che li spingerà a cambiare obiettivi e/o a ritardare la loro realizzazione».

Consulcesi dunque si fa portavoce anche degli aspiranti professionisti sanitari e mette a

disposizione dei candidati il portale web www.numerochiuso.info e i propri social, per

raccogliere testimonianze e fornire informazioni su come tutelarsi in caso di scorrettezze durante

la prova. A loro disposizione ci sono anche consulenti consultabili gratuitamente attraverso il

numero verde 800.189091.



