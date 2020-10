Coronavirus, il bollettino del 22 ottobre è da record: meno tamponi a fronte di più contagi e più morti

#coronavirus, il #bollettino del #22ottobre è da record: meno #tamponi a fronte di più contagi e più morti

22 ottobre 2020

a

a

Salgono ancora i numeri del bollettino sul coronavirus in Italia. Nella giornata di giovedì 22 ottobre i contagi arrivano a 16.079, in aumento rispetto a ieri quando si erano contati 15.199 nuovi contagi. Dato che porta i casi totali a 465.726. Leggero aumento anche dei decessi, sono 136 i morti, 9 in più rispetto a ieri. Diminuiscono invece i dimessi che toccano quota +2.082, rispetto ai +2.369 del giorno prima. Queste le cifre diramate dal ministero della Salute che registra 170.392 tamponi, ovvero 7.456 in meno rispetto a ieri quando erano stati 177.848. Infine in terapia intensiva sono ricoverate 992 persone (+66 da ieri).

Per quanto riguarda le singole regioni, si registrano ancora 4125 nuovi casi in Lombardia, 1550 in Piemonte, 1541 Campania e 1251 nel Lazio. La meno colpita è il Molise con 28 nuovi riscontri dopo 696 tamponi eseguiti. Quello di oggi è un nuovo record assoluto, mai registrato prima neppure durante la prima ondata.

