Angelo Becciu è stato incastrato? Sacro imbroglio in Vaticano, Vittorio Feltri: le carte che assolvono il cardinale. Ombre su Papa Francesco

Il cardinale Angelo Becciu è stato incastrato? Accusato di aver rubato le elemosine in Vaticano, non risulta indagato: stando alle carte in possesso di Libero, i soldi servivano infatti a liberare persone vittima di rapimento. E non solo: L'Espresso diede conto delle sue dimissioni da cardinale ben 7 ore e 50 minuti prima dell'incontro con Papa Francesco, un faccia a faccia decisivo per il passo indietro, voluto da Pontefice: una magia, quella dell'Espresso? A scrivere del "sacro imbroglio", su Libero in edicola oggi, giovedì 19 novembre, è Vittorio Feltri. Più di un sospetto: qualcuno ha incastrato il porporato, portando a Bergoglio l'inchiesta dell'Espresso e innescando il meccanismo che portò alle dimissioni di Becciu. Una vicenda oscura, con troppi aspetti poco limpidi e molti misteri.

