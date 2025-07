Giorgia Meloni e Leone XIV, i dettagli del patto su pace e fine vita

Mancano pochi minuti alle 11.30 quando Giorgia Meloni arriva in Vaticano: in programma, nella Biblioteca privata del Palazzo Apostolico, c’è la prima udienza ufficiale con Papa Leone XIV, dopo i primi scambi di parole al termine della messa di inizio pontificato (il 18maggio) e in occasione del Giubileo dei governanti (il 21 giugno), oltre al colloquio telefonico una settimana dopo l’elezione. «Molto piacere», dice sorridente Prevost a Meloni. «È stato un piacere e un onore essere ricevuta in udienza da Sua Santità Papa Leone XIV», dirà lei sui social. Sul piatto ci sono le questioni internazionali - dall’Ucraina a Gaza- che attanagliano il pianeta, la difesa dei cristiani perseguitati in Medio Oriente e i temi etici (a partire dal disegno di legge sul “fine vita” il cui testo è passato proprio ieri in Commissione al Senato). Un faccia a faccia di oltre mezz’ora in cui si tocca anche il tema del summit sulla sicurezza alimentare che si terrà a fine luglio ad Addis Abeba. Il presidente del Consiglio dona al Papa un’immagine dell’Angelicum del 1600, dove il Pontefice ha studiato; lui contraccambia con un libro su Sant’Agostino. «Buon lavoro», dice il premier a Leone prima di congedarsi e incontrare il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin. Insieme a Meloni ci sono anche i suoi vice Matteo Salvini e Antonio Tajani e il sottosegretario Alfredo Mantovano; al fianco di Parolin c’è il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, monsignor Paul Richard Gallagher.

La sala stampa della Santa Sede, al termine dell’incontro, fa sapere che «durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato sono state sottolineate le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e l’Italia ed è stato rilevato il comune impegno per la pace in Ucraina e in Medio Oriente e l’assistenza umanitaria a Gaza». E ancora: «Nel prosieguo della conversazione ci si è soffermati su alcune questioni afferenti ai rapporti bilaterali, come pure su tematiche d’interesse per la Chiesa e la società italiana». Da Palazzo Chigi spiegano che il premier «ha ribadito l’apprezzamento per l’impegno della Sede Apostolica per la pace in Ucraina, a Gaza e in tutte le aree di crisi» e che si è soffermata «sull’importanza della libertà religiosa e sulla tutela delle comunità cristiane in Medio Oriente, che hanno sofferto le conseguenze delle crisi e dell’instabilità dell’area». Infine, viene condivisa «l’ottima collaborazione con le organizzazioni cattoliche religiose per la cooperazione in Africa, nell’ambito del Piano Mattei». Con Parolin, Meloni affronta anche l’argomento dell’8xmille, sollevato nei giorni scorsi dal presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, per polemizzare contro il governo. Dimenticandosi, però, che la modifica alla legge del 1985- la facoltà, per i contribuenti, di scegliere fra cinque tipologie diverse d’intervento era stata introdotta dall’allora “Conte bis”. Nel 2023, l’attuale governo aveva semplicemente inserito una sesta finalità, legata alle comunità di recupero dalle tossicodipendenze. Una novità temuta da una fetta di vescovi perché andrebbe a fare concorrenza in un settore storicamente “gestito” dagli enti ecclesiastici.