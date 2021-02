Terna: completato elettrodotto sotterraneo Cortina-Auronzo Funzionale a svolgimento Mondiali di Sci in piena sicurezza

04 febbraio 2021 a

a

a

Terna ha completato la nuova linea elettrica tecnologica e completamente interrata tra Cortina d'Ampezzo e Auronzo (Belluno) in appena 13 mesi, un "tempo record" secondo il Gruppo. L'infrastruttura, che si snoda per 24 km, rientra nel piu' ampio progetto di ammodernamento e riassetto della rete elettrica dell'Alto Bellunese, per il quale Terna ha investito 60 milioni di euro. L'opera, a servizio del sistema elettrico nazionale, e' funzionale allo svolgimento "in piena sicurezza", sottolinea Terna, dei Campionati Mondiali di Sci in programma a Cortina d'Ampezzo dal 7 al 21 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.