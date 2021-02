Coronavirus, il primo morto in zona rossa a Bollate: alle radici del maxi-contagio, dettaglio inquietante

18 febbraio 2021 a

Nella nuova zona rossa di Bollate, alle porte di Milano, c’è la prima vittima della variante inglese del coronavirus. Si tratta di una donna anziana, mamma di una operatrice della scuola materna dove due settimane fa è esploso un focolaio di Covid nella sua variante appunto. Riporta il Giorno che la donna è deceduta nella reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Pavia.

Tutta l’area è in lockdown, a Bollate come nei comuni limitrofi, le scuole sono chiuse, asili compresi. Sembra essere tornati indietro nel tempo, con le prime chiusure di Codogno. A preoccupare sono le varianti, come comunicato dal direttore del Welfare regionale Marco Trivelli alla commissione Sanità del Pirellone, in Lombardia si contano 578 casi, in grandissima parte del tipo inglese. Il timore è che piano piano il contagio di questa nuovo Covid possa esplodere e la situazione tornare fuori controllo.

Del resto Massimo Galli, dell’ospedale Sacco di Milano, da sempre molto pessimista sull'andamento dell'epidemia, ha parlato di un “reparto invaso dalle nuove varianti”. E non ci va leggero nemmeno il virologo Fabrizio Pregliasco. Che ha definito la situazione da “calma prima di una potenziale tempesta”. I dati che vengono dai tamponi effettuati e dai ricoverati negli ospedali della Lombardia al momento non sono allarmanti perché di fatto non si sta assistendo ad una effettiva impennata dei contagi. Però, “c’è una tendenza alla crescita e le varianti preoccupano gli epidemiologi, bisogna agire anche localmente in modo rapido”, spiega ancora Trivelli.

Cosa significa tutto questo? Forse che la Lombardia non potrà più stare in zona gialla? Il timore c'è. Da parte sua il governatore Attilio Fontana si dice fiducioso nelle nuove restrizioni che potrebbero contenere i contagi ma sul futuro prossimo qualche preoccupazione c’è: “Spero che la Lombardia non debba ritornare in zona arancione”. Vedremo come si muoverà la curva nelle prossime ore.

