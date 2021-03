Covid, un neonato positivo e ricoverato ad Ancora: operazione d'urgenza, via 30 centimetri d'intestino. Il sospetto dei medici

07 marzo 2021 a

a

a

Il coronavirus sta iniziando a colpire anche i bambini, piccolissimi. Una storia inquietante arriva da Ancona, dove un neonato di 7 mesi è risultato positivo al Covid ed è stato operato d'urgenza per una occlusione intestinale che per i medici può essere messa in relazione proprio al coronavirus.

Il bimbo, spiega il Corriere della Sera, è stato ricoverato in terapia intensiva al Salesi di Ancona e gli sono stati asportati 30 centimetri di intestino ma ora sta bene, è stato estubato ed è ancora parzialmente sedato, sottoposto a nutrizione parenterale per via endovenosa. A preoccupare i genitori è stato l'improvviso malore del piccolo, il 28 febbraio, dopo febbre, vomito e diarrea. A insospettirli l'infezione da Covid della nonna, e non a caso il tampone ha rivelato la positività anche del bambino.

"L'uomo giusto, ma spero una cosa sola". Massimo Galli blinda Bertolaso, è il segnale: Covid, la situazione sta precipitando

Una storia ancora più drammatica è quella di Bologna, con una 11enne senza patologie pregresse intubata dopo aver contratto il virus. Ed è in condizioni stabili ma critiche anche una 14enne di Grosseto ricoverata da martedì a Firenze in rianimazione all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, assistita con maschera di ossigeno in seguito all'insorgere di complicanze relative alla polmonite dovuta al Covid. La preoccupazione dei medici, oltre ovviamente alla salute dei piccoli pazienti, è capire se si tratti di qualche variante del virus, più aggressiva e dunque pericolosa rispetto a quella "classica" predominante in Italia, almeno fino a qualche settimana fa.

Un bollettino da "lockdown duro"? Il vaccino non basta: contagi e ricoveri, trend pericolosissimi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.