Ilenia Fabbri, l'amico dell'ex marito confessa: "La ho uccisa io"

L’esecutore materiale dell’omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne uccisa il 6 febbraio nel suo appartamento a Faenza, ha confessato. Si chiama Pierluigi Barbieri, alias “lo Zingaro”, ha 53 anni e ha deciso di dire la verità durante l’interrogatorio di garanzia di questa mattina. Alle 14 toccherà all’ex marito della vittima, Claudio Nanni, che è invece accusato di essere il mandante dell’assassinio.

I due, come riporta il Fatto Quotidiano, si conoscevano da tempo e condividevano la passione per le moto. Secondo gli inquirenti, l’omicidio della donna sarebbe avvenuto per via del “profondo astio” che l’ex marito provava nei confronti della vittima “a causa delle sue pretese economiche”, compresa l’abitazione dove si è consumato il delitto. I due avevano iniziato a non avere un buon rapporto nel 2018, dopo la separazione. Tanto che adesso era in corso anche un contenzioso civile tra di loro. Ilenia Fabbri poi aveva aperto una causa di lavoro contro l’ex marito lamentando mancati compensi per 100mila euro per una collaborazione nella ditta di famiglia dell’uomo.

Pare addirittura che poco prima dello scorso Natale, la Fabbri avesse confessato di sentirsi minacciata e di voler fare, perciò, un testamento in favore della figlia Arianna. L'ipotesi degli investigatori è che l’assassino abbia sorpreso la donna nel sonno. Dunque, è entrato in azione dopo che la figlia della donna era uscita di casa per andare a ritirare un’auto nuova col padre. Nell’appartamento, comunque, era rimasta la fidanzata della ragazza, che è stata poi capace di fornire un identikit preciso del killer.

