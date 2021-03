Luca Zaia, malore e ricovero per il braccio destro Roberto Rigoli: "Troppo stress", il prezzo della battaglia al Covid

19 marzo 2021 a

E' stato ricoverato per accertamenti il dottor Roberto Rigoli, direttore del reparto di Microbiologia all'ospedale di Treviso, braccio destro di Luca Zaia nell'emergenza Covid in Veneto. Il cosiddetto uomo dei tamponi, reperibile 24 ore su 24, riporta il Corriere della Sera, è finito in Cardiologia dopo aver avuto un malore - il cuore che batteva fortissimo - mentre si trovava nel suo laboratorio all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Rigoli è stato sottoposto a diversi esami, le sue condizioni non sono gravi e oggi 19 marzo sarà dimesso. Dovrà stare a riposo assoluto. Perché con ogni probabilità il malore era dovuto allo stress causato dalla battaglia quotidiana contro il coronavirus.

L'anno scorso il primario trevigiano, 63 anni, non si è mai fermato per seguire il reparto, ha fatto turni anche di 12 ore consecutive e ha dovuto trascorrere due mesi in isolamento in un'altra abitazione per non rischiare di contagiare i familiari. Considerato il "padre" dei test rapidi antigenici made in Veneto, ha ideato i "baby tamponi" meno invasivi e i tamponi fai da te. Il presidente della Regione Luca Zaia lo ha nominato coordinatore delle 14 Microbiologie venete la scorsa primavera, in piena emergenza Covid, per la sua grande disponibilità e massimo impegno: "Chiamate Rigoli, fate una prova, fatelo anche di sabato e di domenica. A volte lo trovo anche all'una di notte, è sempre in laboratorio. Mi sento di ringraziarlo per la dedizione che ci mette", ha sempre detto il governatore a chi gli chiedeva della situazione sanitaria.

Così Rigoli è diventato così noto e citato dal presidente Zaia che persino il comico Maurizio Crozza ha deciso di farne uno dei suoi personaggi-spalla nelle imitazioni del governatore che ha portato nel suo programma televisivo Fratelli di Crozza . Ma ora Rigoli per un po' uscirà dalla scena. Dovrà riposarsi un po' e pensare alla sua salute e alla sua guarigione.

