Affari Tuoi, sapete che lavoro fa Thanat? Da non credere

Tra i protagonisti di Affari Tuoi, Thanat Pagliani. La presenza fissa del programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino è sempre più amata, anche se spesso è stata presa di mira sui social. Il ragazzo, che nella vita di tutti i giorni fa l'assistente alla regia, operatore e videomaker, è ormai un personaggio noto. E come si sa, i vip vengono criticati dagli odiatori seriali. In questo caso ad attirare le critiche e le offese degli utenti del web sarebbe il suo aspetto fisico.

Poi il ragazzo ha svelato il suo sogno nel cassetto: "Mi piacerebbe provare l’emozione di aprire i pacchi e sentire il pubblico che ti augura buona fortuna". D'altronde, odiatori seriali a parte, Thanat è amatissimo da tutti e non è escluso che possa far parte del cast giocando in prima fila al gioco dei pacchi.