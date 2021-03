AstraZeneca, il finanziere muore a 47 anni davanti ai colleghi, due giorni dopo il vaccino. Altro giallo a Caserta

26 marzo 2021 a

Raffaele Tramontano, maresciallo della Guardia di Finanzia è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio, avvenuto due giorno dopo aver ricevuto la somministrazione del vaccino anglo-svedese AstraZeneca. Il maresciallo nato nel 1973, è morto nella mattinata di ieri, giovedì 25 marzo 2021, nel parcheggio di fronte alla caserma nautica di Formia, dove prestava servizio. Il Tempo riporta che Tramontano, residente a Scauri in provincia di Caserta, avrebbe cercato di chiedere aiuto ai colleghi, sostenendo di accusare un forte dolore al petto. I colleghi hanno subito chiamato un'ambulanza, ma all'arrivo dei sanitari non c'era più nulla da fare.

A quanto si apprende, il maresciallo godeva di buona salute e non soffriva di particolari patologie. Insieme a molti altri suoi colleghi, nella giornata di martedì 23 marzo, Tramontano ha ricevuto la prima dose del preparato AstraZeneca, senza manifestare subito alcun tipo di problema o sintomo in particolari. Il decesso del 47enne è venuto all'improvviso e ha scioccato familiari e colleghi. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato ad un arresto cardiaco.

Nel frattempo, i carabinieri dei Nas di Latina, comandati da Egidio Felice, hanno aperto un'indagine, al momento contro ignoti, per il reato di omicidio colposo. Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia del corpo, per stabilire la causa del decesso. Il piccolo comune di Scauri intanto rimpiange Raffaele Tramontano. Gerardo Stefanelli, il sindaco di Minturno, di cui fa parte la frazione di Scauri, ha ricordato con tristezza il sottufficiale con un post su facebook: "Ho appreso con grande dolore la notizia dell'improvvisa scomparsa di un finanziere di 48 anni, nostro concittadino. Partecipo al dolore dei suoi congiunti ed esprimo a nome di tutta l'amministrazione il più vivo cordoglio ai suoi familiari".

