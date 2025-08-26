Caserta, la rapina di marzo? Banda catturata in Bosnia

Presa in Bosnia Erzegovina la banda di malviventi che aveva messo a segno una grossa rapina a Caserta lo scorso marzo: la Polizia di Stato, in collaborazione con il Servizio Centrale per la Cooperazione internazionale di Polizia e le unità Sipa della Polizia Bosniaca, li ha arrestati nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. In manette ci sono finiti cinque uomini ritenuti responsabili del colpo commesso il 22 marzo scorso alla filiale della Deutsche Bank di via Bosco a Caserta. Uno di loro era stato fermato invece il 15 luglio scorso al confine, mentre cercava di far rientro in Italia.

La banda tentò di rapinare la filiale sradicando il bancomat, ma fu fermata da due pattuglie della polizia. I banditi, però, riuscirono a scappare con la loro auto. E con questa speronarono anche una delle volanti ferendo i due agenti all'interno. Oggi i cinque malviventi sono stati catturati a Sarajevo e Visoko e nei prossimi giorni verranno estradati in Italia. Stando a quanto emerso dalle indagini, la banda era arrivata all'istituto di credito con un'auto con targhe rubate e con il volto coperto.