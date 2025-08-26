Caserta, la rapina di marzo? Banda catturata in Bosnia

Presa in Bosnia Erzegovina la banda di malviventi che aveva messo a segno una grossa rapina a Caserta lo scorso marzo: la Polizia di Stato, in collaborazione con il Servizio Centrale per la Cooperazione internazionale di Polizia e le unità Sipa della Polizia Bosniaca, li ha arrestati nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. In manette ci sono finiti cinque uomini ritenuti responsabili del colpo commesso il 22 marzo scorso alla filiale della Deutsche Bank di via Bosco a Caserta. Uno di loro era stato fermato invece il 15 luglio scorso al confine, mentre cercava di far rientro in Italia.
La banda tentò di rapinare la filiale sradicando il bancomat, ma fu fermata da due pattuglie della polizia. I banditi, però, riuscirono a scappare con la loro auto. E con questa speronarono anche una delle volanti ferendo i due agenti all'interno. Oggi i cinque malviventi sono stati catturati a Sarajevo e Visoko e nei prossimi giorni verranno estradati in Italia. Stando a quanto emerso dalle indagini, la banda era arrivata all'istituto di credito con un'auto con targhe rubate e con il volto coperto.
Dopo essere stati scoperti, il loro tentativo di fuga era stato intralciato da una volante della Polizia, che si era messa di traverso in strada per sbarrare loro la corsa. Per proseguire la fuga, quindi, l'auto dei banditi aveva speronato e distrutto il veicolo della Questura di Caserta. E non solo: c'era stata anche una colluttazione tra gli agenti e i banditi, e un poliziotto era riuscito a sfilare il passamontagna dal viso di uno dei rapinatori. A quel punto, la vettura dei banditi era stata abbandonata e i malviventi costretti a lasciare quanto avevano rubato per farsi recuperare da un'altra auto con a bordo due complici.