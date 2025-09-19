Marcianise, esplosione in un'azienda di rifiuti: morti tre operai

Una violenta esplosione ha sconvolto la zona industriale di Marcianise (Caserta), presso la Ecopartenope, azienda specializzata nel trattamento di rifiuti pericolosi. Fondata oltre 40 anni fa, l'azienda si occupa di raccolta, stoccaggio e recupero di oli esausti, liquidi di sentina dal settore navale e batterie esauste, enfatizzando sul suo sito un impegno per la qualità e il rispetto ecologista delle norme. L'incidente è avvenuto durante lavori di manutenzione agli impianti, causando il crollo di una struttura e un incendio immediato.

Tre operai sono morti: i corpi, carbonizzati e sbalzati a metri di distanza, sono stati recuperati sotto le macerie di un silos o serbatoio contenente oli esausti, come riportato da CasertaCE . Una quarta persona, un operaio, risulta dispersa, con le ricerche in corso tra le lamiere contorte. Le cause sono ancora da accertare: ipotesi preliminari puntano a un accumulo di gas infiammabili o polveri combustibili durante la manutenzione, forse da un guasto in un recipiente sotto pressione (Il Giornale Popolare) .Sul posto, un massiccio intervento di Vigili del Fuoco da Caserta, Napoli e Benevento, Carabinieri, Guardia di Finanza, ambulanze del 118 e il sindaco Antonio Trombetta. L'area è stata evacuata per rischi di ulteriori scoppi, e le operazioni di spegnimento e bonifica proseguono. Le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, verificheranno violazioni di sicurezza, in un settore ad alto rischio come quello dei rifiuti tossici.