Mario Balotelli, "devi smetterla di tradirmi con lui". Brescia, ossessionato dal calciatore: massacra la sua compagna

Era convinto che la sua fidanzata lo tradisse con Mario Balotelli di cui è amica e l'ha massacrata di botte. Era ossessionato dal sospetto che la sua compagna, di 31 anni, mamma di due bimbi piccoli, avesse una relazione clandestina con il calciatore bresciano, ora in forza al Monza. Quindi la picchiava dopo furibondi litigi e scenate di gelosia. Per questo è finito a processo davanti alla prima sezione penale del tribunale di Brescia un uomo di 30 anni, bresciano, per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni. L'uomo, peraltro, era già stato raggiunto dal provvedimento di divieto di avvicinamento alla vittima. Ma non solo. Il pm ha chiesto 13 anni di carcere visto che l'uomo era già stato condannato a due anni per maltrattamenti ai danni di un'altra ex fidanzata.

Super Mario in alcune occasioni era intervenuto proprio per difendere la donna, riporta il Messaggero, e aveva più volte affrontato a muso duro il trentenne. In una occasione anche in un locale del centro di Brescia quando lo aveva intimato a smettere di aggredire la ragazza e di lasciarla stare. Ma l'effetto è stato peggiore. Perché ovviamente questo atteggiamento protettivo nei confronti della donna non ha fatto che alimentare i sospetti e confermare nella testa dell'uomo che i due avessere veramente una relazione segreta.

Certo, gli sarebbe bastato guardare qualche giornale per scoprire che Balotelli aveva e ha un'altra donna che sembra fargli battere il cuore. Da qualche giorno infatti si parla di una indiscrezione secondo la quale ci sarebbe un ritorno di fiamma tra il calciatore bresciano e la modella brasiliana Dayane Mello, che è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Proprio su Chi, il giornale diretto da Alfonso Signorini, si fa sapere che tra i due sarebbe di nuovo scoppiato l'amore.

