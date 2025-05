Padova, arrestato 60enne accusato di violenza sessuale sulla nipote

Con l'accusa di presunta violenza sessuale è stato arrestato a Padova un 60enne. L'uomo avrebbe compiuto violenza sessuale nei confronti della nipote minorenne. La polizia, su disposizione della magistratura euganea, ha eseguito una perquisizione nella casa e nei luoghi di lavoro dell'indagato sequestrando, in particolare, computer, telefoni e supporti informatici. Durante le perquisizioni, eseguite tra Padova e Bolzano, sono stati rinvenuti numerosi dispositivi informatici con un ingente quantitativo di materiale pedopornografico.

Il 60enne - riporta l'Ansa - è stato così trasferito nel carcere di Padova a disposizione della Procura della Repubblica. In sede di giudizio di convalida dell'arresto, avallando il quadro indiziario prospettato dalla polizia giudiziaria, l'autorità giudiziaria ha disposto nei confronti dell'uomo la misura cautelare della custodia in carcere. Gli investigatori, frattanto, continuano nell'attività di analisi di tutti i supporti informatici per verificare la presenza di ulteriore materiale utile alle indagini. Il fascicolo, per gli aspetti relativi alla contestazione della detenzione del materiale pedopornografico, è stato trasmesso per competenza al Tribunale di Trento.