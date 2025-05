Leone XIV spiazza tutti: "Applauso? Se siete svegli..."

"Buongiorno e grazie per questa accoglienza meravigliosa". Papa Leone XIV ha rivolto all’inizio dell’udienza ai rappresentanti dei media internazionali arrivati a Roma per il Conclave, poche parole a braccio in inglese. "Dicono che quando si applaude all’inizio non vuol dire tanto...", ha scherzato aggiungendo: "Se siete ancora svegli alla fine e volete applaudire, grazie tanto...". E poi ha letto il suo intervento in italiano, interrotto più volte dagli applausi dei giornalisti presenti. Inoltre simpatico anche il siparietto tra il Papa e i media. Al termine dell’udienza in Aula Paolo VI, il Pontefice si è avvicinato a padre Leonardo Sapienza per chiedere se dovesse essere il Papa a distribuire i rosari, al che il reggente della prefettura della Casa Pontificia ha risposto negativamente. Leone XIV ha quindi risposto di rincalzo: "Sto ancora imparando".