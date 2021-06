Rai, piove a Roma? La sede della tv di Stato ridotta così: "Impianti a rischio", il video inquietante scovato da Dagospia

08 giugno 2021 a

Un Dandolo-flash pubblicato da Dagospia mostra che la Rai fa acqua da tutte le parti. Letteralmente: nella sede di via Teulada è cominciato a piovere addirittura dagli ascensori. Il sito di Roberto D’Agostino ha pubblicato il video (clicca qui per vederlo) in cui si vede l’acqua che gronda, con tutti i rischi che comporta: non solo cortocircuiti, ma anche possibili danni strutturali che si potrebbero riflettere sugli impianti, compromettendone il funzionamento.

Neanche la Rai si è quindi salvata dalla bomba d’acqua che ha colpito Roma a partire dalle 12.30 circa di oggi, martedì 8 giugno. In particolare nella zona di Roma Nord - Corso Francia, Ponte Milvio, Prati, Montemario e Nomentano le più colpite - la pioggia prevista dalla Protezione civile del Lazio si è presentata sotto forma di bomba d’acqua: le strade sono diventate come fiumi e addirittura un asilo è stato evacuato per quanto si è allagato. In quaranta bambini erano rimasti bloccati: è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno avuto un gran da fare anche in altre zone.

Sono oltre 50 gli interventi effettuati per la messa in sicurezza delle strade e per l’agevolazione della viabilità: gran parte di Roma Nord è rimasta bloccata per gli allagamenti, con traffico bloccato su Corso Francia. Anche nel quartiere Prati le auto hanno fatto grande difficoltà a circolare per via dei tombini otturati e le strade di conseguenza allagate.

