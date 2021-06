Marche, folle contromano a tutta velocità in Superstrada: terrore puro, finisce così. Ecco il video

11 giugno 2021 a

Robe da pazzi. Ma da pazzi veri. Immagini sconcertanti che arrivano dalla statale 77 Valdichienti, nelle Marche. Un nuovo caso, dopo i molteplici episodi dei giorni precedenti, sulla stradale. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 11 giugno, poco dopo le 13.30 er all'altezza di Montecorsaro, ecco un'utilitaria di colore bianco, una Renault Clio, che procedeva contromano a tutta velocità.

Terrore tra gli automobilisti che vedevano sfrecciare la vettura in senso opposto. Fortunatamente, o meglio miracolosamente, non ci sono stati incidenti. Le immagini sono ovviamente subito finite al vaglio della polizia stradale. Un video che lascia senza fiato: nel giro di pochi secondi, il folle lanciato a tutta velocità contromano ha incrociato moltissime vetture, che suonavano il clacson per segnalare il pericolo.

Come ricorda Leggo.it, l'episodio ricorda quello, gravissimo, avvenuto lo scorso 13 maggio tra Morravalle e Montecorsaro, quando un suv, contromano, causò un incidente con diversi feriti. E ancora, solo pochi giorni dopo, nella zona di Tolentino, un altro conducente contromano: un'auto aveva imboccato lo svincolo nel senso di marcia opposto. In quel caso, però, riuscì a fermarsi poco prima di immettersi sulla superstrada, evitando disgrazie ben peggiori.

