Federico Lugato, escursionista in vacanza sparito da 5 giorni sulle Dolomiti: "Seguiamo una pista leggermente diversa", la svolta?

C'è forte preoccupazione per Federico Lugato. Dell'escursionista 39enne non si ha ancora traccia, nonostante lo sforzo di oltre cento persone impegnate nelle ricerche per il quinto giorno consecutivo. Federico era uscito casa per un giro nel gruppo montuoso del Tamer-San Sebastiano, catena che domina la val Zoldana, sulle Dolomiti Bellunesi. Da qui la decisione di cercare il 39enne milanese lungo il sentiero ad anello che l'uomo aveva intenzione di percorrere ma ancora nulla. Disperata la moglie, Elena Panciera che lancia sui social un appello: "Federico è lì fuori che ci sta aspettando".

La donna ha chiesto a tutti di partecipare alle ricerche, perché convinta che il marito - forte di costituzione e abituato alla fatica fisica - sia ancora vivo. "Noi stiamo continuando a cercarlo insieme ai soccorsi ufficiali – ha proseguito nel filmato -, e stiamo cercando volontari e volontarie esperti di montagna, lui è li fuori che ci sta aspettando. Abbiamo bisogno di gente esperta, unità cinofile volontarie che possano aiutarci". Federico è sparito nella mattinata del 26 agosto con l'obiettivo di percorrere l'anello del Gruppo del Tamer – San Sebastiano. Non avendo avuto più sue notizie, la moglie e gli amici hanno lanciato diversi allarmi che hanno avviato così le ricerche.

Al momento senza riscontro: "Volevo mostrarvi cosa stiamo facendo – ha poi detto Elena tra le lacrime -. Adesso è tutto fermo, stiamo ancora cercando e non ci sono novità ancora, però siamo tutti qui, anche adesso che sta iniziando a fare scuro ci sono camion con i supporti e i vigili del fuoco staranno qui tutta la notte, lo fanno sempre, mi stanno veramente aiutando tanto. Non era mia intenzione piangere, ma è stata una giornata lunga e molto impegnativa. Stiamo seguendo una pista leggermente diversa, domani c'è ancora bisogno di persone perché si batterà un'altra zona che io non conosco, ringrazio tutti perché mi state dando una grandissima mano".

