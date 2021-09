Terni, 15enne si sdraia sulla carreggiata per un video. Ma arriva un'auto: doppia follia, finale clamoroso

02 settembre 2021 a

A Terni si è sfiorata la tragedia: un ragazzo di 15 anni si era sdraiato in mezzo alla strada, filmato con lo smartphone da alcuni suoi amici coetanei, ed è scappato quando una coppia con figli che percorreva quella via ha inchiodato l’auto e attraversato la strada per raggiungere quel gruppo di incoscienti. Si tratterebbe dell’ultima casa “acchiappa like” inventata da giovanissimi, poco più che bambini, sprezzanti del pericolo mortale.

E la cosa più grave è che in questo “gioco” in strada c’è anche il menefreghismo di certi adulti che non si fermano per mettere fine a questa follia. Per fortuna non è il caso di Ilaria e Roberto, che subito sono scesi dalla macchina per intervenire: “Quello che era steso in mezzo alla strada è scappato via a piedi ma gli amici, alcuni dei quali poco più che bambini, siamo riusciti a fermarli in attesa che arrivasse la polizia”. Gli agenti delle due volanti hanno identificato tutti e si sono fatti dare il nome del 15enne che aveva rischiato di morire sdraiandosi al centro della carreggiata.

La vicenda finirà sicuramente sul tavolo del tribunale per i minorenni di Perugia. In uno degli smartphone messo a disposizione da un genitore sono stati ritrovati diversi video che immortalano i precedenti di quel gruppo di ragazzini: sono diverse le sfide folli, come quella di infilarsi in uno scatolone di cartone e piazzarsi in mezzo alla strada sperando che le auto schivino l’ostacolo.

