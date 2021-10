Claudia Gerini, le brutali accuse del paparazzo: "Ciccione, ti buco la pancia flaccida. Ti stacco la testa a calci"

11 ottobre 2021 a

Claudia Gerini è a giudizio per furto del telefonino di un fotografo dinanzi al Tribunale di Trani assieme all'ex compagno, il produttore 33enne Andrea Prete. Il processo è già cominciato e verte su una lite che i due fidanzati ebbero nell'aprile del 2017 con il fotografo Maurizio Sorge dopo una "paparazzata" fatta sul lungomare di Bisceglie.

Nel corso dell'udienza la difesa dell'attrice ha chiesto al giudice il rito abbreviato. Secondo l'accusa, Gerini e Prete avrebbero sottratto il telefonino a Sorge dopo che questi aveva scattato loro delle fotografie e registrato un video mentre facevano jogging sul lungomare. Dopo aver capito di essere fotografati, tra i due fidanzati e Sorge c'era stato un battibecco culminato poco dopo, vista l'insistenza del fotografo, con un'accesa discussione che il fotografo aveva video-ripreso con il suo telefonino posizionato sul cruscotto della sua auto. Quando Gerini e il fidanzato si accorsero di essere ripresi si sarebbero impadroniti del telefono.

"Ho sbagliato solo perché non ho saputo tenere la calma, avrei dovuto restare zen e, invece, ho fatto una sfuriata al paparazzo, ma certo non gli ho rubato il telefonino", aveva detto l'attrice in una intervista al Corriere della Sera. Ma immediata è stata la replica del paparazzo, "è corsa verso di me intimandomi di non fotografarla e dicendomi 'ciccione ti buco la pancia flaccida, con un calcio ti stacco la testa', mimando con la gamba la sua sicurezza nell’attuale il suo proposito". Infine il fotografo conferma, nella sua ricostruzione, che la Gerini e il suo fidanzato gli hanno sottratto il cellulare. Ora la questione sarà risolta in una aula giudiziaria.

