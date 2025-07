Jannik Sinner vede Anna Kalinskaya: pazzesco, come reagisce

Jannik Sinner, concentrato su Wimbledon, rifiuta di recarsi al Gran Premio di Formula 1 a Silverstone, nonostante la sua passione per le corse, per mantenere il focus sul torneo. Tuttavia, le distrazioni non mancano: una telecamera ha catturato un incontro freddo con l’ex fidanzata Anna Kalinskaya, tennista russa con cui ha avuto una relazione nel 2024. I due, dopo essersi lasciati poco dopo il bacio pubblico agli US Open, sembrano non essere in buoni rapporti, come dimostrato dal loro evitarsi a Wimbledon.

Nel frattempo, è stata avvistata a Wimbledon Laila Hasanovic, presunta nuova fiamma di Sinner ed ex di Mick Schumacher. La loro vicinanza era già emersa dopo un viaggio a Copenaghen, nonostante Jannik abbia cercato di mantenere l’incontro riservato. Nick Kyrgios ha commentato che Sinner, più disciplinato rispetto a Carlos Alcaraz, che ama “feste e donne”, potrebbe avere una carriera migliore e vincere Wimbledon. Nonostante la riservatezza di Sinner, le vicende sentimentali attirano l’attenzione, creando un contrasto con il suo impegno per restare concentrato sul tennis.

La presenza di Laila a Wimbledon, documentata sui social, alimenta ulteriori speculazioni sulla vita privata del campione, che cerca di navigare tra successi sportivi e curiosità mediatiche. Insomma Jannik anche Re del gossip...