Revisione auto, attenzione al 1° novembre: cosa cambia e chi viene spennato

29 ottobre 2021 a

a

a

Era finita un po’ nel dimenticatoio perché era stata momentaneamente accantonata per via della pandemia, ma alla fine il rincaro del costo della revisione auto sta arrivando per davvero. A partire dal primo novembre, infatti, per avere la documentazione che certifica il corretto funzionamento meccanico del veicolo che si possiede sarà necessario pagare 79,02 euro, ovvero 12,14 euro in più rispetto al prezzo attuale.

I banchi a rotelle dell'Azzolina? Ecco che fine hanno fatto a Venezia: vergogna senza fine, la foto-choc | Guarda

Questo se la revisione viene fatta in una autofficina autorizzata, altrimenti presso la motorizzazione civile costerà 54,95 euro, con un aumento pari a 9,95. Una brutta notizia per gli automobilisti, anche se il rincaro non è poi così pesante: dopo l’obbligo di fare la polizza RC anche sui veicoli e i ciclomotori tenuti fermi in garage o in cortile, ora è pronto a scattare anche l’aumento sulla revisione auto. Tale aumento era già stato deciso un anno fa, salvo poi essere messo in stand by dato che l’Italia si trovava ancora in piena pandemia.

"Barricatevi in casa". Catania in lockdown per l'uragano, "onde di 4 metri": terrore in tutta Sicilia

E quindi non era il caso di proseguire con l’aumento, che adesso però è stato reso ufficiale e entrerà in vigore a partire dal primo novembre: il rincaro interesserà oltre 15 milioni di automobili che, secondo le ultime stime, circolano in Italia.

Boom di contagi, la proiezione sull'ìndice Rt: "Dove arriverà settimana prossima". Incubo-chiusure

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.