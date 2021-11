Bollette alle stelle, ecco la città dove si paga di più: una stangata che sfiora il 40%

22 novembre 2021 a

L’Unione Nazionale Consumatori ha pubblicato la graduatoria delle città italiane in cui le bollette di luce e gas sono più alte. Il rincaro è avvenuto in tutta Italia, questa è una premessa fondamentale: in media la voce energia elettrica, gas e altri combustibili è salita del 26,9 per cento rispetto a ottobre 2020, con una stangata annua a famiglia pari a 355 euro. In alcune città, però, l’aumento dei costo è stato ancora più marcato.

Al primo posto di questa classifica poco lusinghiera si trova Verona (+37,5), seguita da Bologna (+36,4) e da Forlì-Cesena (+34,5). A chiudere la top ten delle città dalle bollette più care troviamo Bolzano (+33,9), Avellino (+33,5), Trento (+32,2), Lodi (+31,8), Pordenone (+31,1), Varese (+30,7) e Vicenza (+30,5). Praticamente quasi tutte località situate nel Nord Italia. La città invece che ha subito l’aumento meno pesante è Cagliari (+18,5), seguita da un’altra realtà della Sardegna: si tratta di Sassari, che ha registrato un +18,6 sul costo delle bollette.

Dato che il rincaro nell’ultimo anno ha interessato l’intero territorio nazionale, da luglio 2021 è entrato in vigore il “Bonus Bollette”, che riguarda appunto le utenze di luce e gas: tale agevolazione è rivolta alle famiglie composte da un massimo di tre membri e con un reddito massimo di 8.265 euro; alle famiglie con almeno quattro membri e con un reddito massimo di 20.000 euro; ai titolari e ai beneficiari del reddito o pensione di cittadinanza; ai malati gravi che fanno uso di apparecchiature salvavita.

