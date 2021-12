No vax contagiato e ricoverato a Trento: come si è suicidato in ospedale

11 dicembre 2021 a

E' stato ricoverato per Covid con una grave forma di insufficienza respiratoria ma l'uomo, no vax convinto, avrebbe rifiutato di essere intubato ed è morto. Lo riporta Rai Trentino in merito al decesso, avvenuto ieri 10 dicembre all'ospedale Santa Chiara di Trento, di un cinquantenne non vaccinato. L'uomo avrebbe espresso al personale sanitario il proprio convincimento dicendo no, in sede di consenso informato, alle terapie di ossigenazione artificiale che gli avrebbero dato la possibilità di sopravvivere.

L'uomo, al di là di una situazione di sovrappeso, non soffriva di altre patologie e la terapia con l'ossigeno avrebbe avuto buone possibilità di mantenerlo in vita.

Intanto sono sei i decessi di pazienti Covid nelle ultime 24 ore in Trentino Alto Adige, 4 in Provincia di Bolzano e 2 in quella di Trento. In alto Adige il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.264. Sono risultati positivi 185 tamponi pcr su 2.268 e 359 test antigenici su 17.637. Significativo calo dei ricoveri nei reparti normali, che scendono da 96 a 88, ma salgono di due unità i letti occupati in terapia intensiva che ora sono 20. Invariato il numero di pazienti nelle cliniche private (72).

Calabria e provincia autonoma di Trento sono attualmente le regioni province autonome con i valori già oltre le soglie previste per la zona gialla.

