Mogliano Veneto, Leda Grotta va a mangiare la pizza e muore. Contagio choc: la sua storia

E' morta dopo essere andata a mangiare una pizza col marito. Dopo la cena, il contagio per covid e la morte. È la tragedia di Leda Grotta, 87 anni. di Mogliano Veneto (Treviso) Era vaccinata con due dosi da settembre e ,senza neanche un giorno di degenza in ospedale, è morta nella notte tra l’8 e il 9 dicembre, in meno di 24 ore. Aveva preso il Covid due settimane prima durante una pizza tra amici. "È stata una cosa improvvisa - spiega la figli -, aveva il Covid da due settimane, sembrava in miglioramento ma ad un certo punto le è salita la febbre. Così abbiamo dovuto ricoverarla e nel giro di poche ore si è aggravata".

Vaccinato anche il marito Gianpaolo, 91 anni, ancora positivo mentre una terza amica, non vaccinata, è ancora in terapia intensiva. La pizza con le amiche la domenica e la giocata a carte insieme erano un appuntamento fisso. Ma stavolta il divertimento è stato fatale. Così si è contagiata la famiglia Grotta. L’altra coppia, vaccinata, aveva un leggero raffreddore ma non ha voluto comunque rinunciare all’appuntamento settimanale. Insieme per tutta la sera, prima al ristorante poi a casa, i sei amici si sono contagiati a vicenda.

"Quando è arrivata in ospedale le avevano dato ossigeno - continua la figlia - aveva saturazione bassa, e purtroppo c’era una polmonite in atto però non era grave e lei era presente, aveva parlato con i medici, aveva raccontato la sua storia clinica, stava bene aveva anche mangiato e invece nella serata è precipitato tutto, in poche ore", rivela il quotidiano Leggo. "Non aveva ancora fatto la terza dose perché non erano scattati i sei mesi. Ora mio padre è prostrato, il vuoto è molto pesante per lui", spiega ancora la figlia. Gli amici che hanno dato il via al contagio hanno contratto il virus in forma lieve e così il marito novantenne di Leda. L’amica non vaccinata invece è in terapia intensiva, tuttavia in miglioramento.

