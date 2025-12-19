Chiara Poggi, la nuova perizia sull'orario della morte: così può stravolgere tutto

Dopo la chiusura dell'incidente probatorio sul delitto di Garlasco, adesso l'esito più atteso è quello della perizia dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo. Una perizia che potrebbe modificare ancora una volta l'ora dell'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto del 2007. In precedenza l'orario era stato fissato dalla Cassazione tra le 9.12 e le 9.35 di quel giorno. Spostare le lancette in avanti, anche solo alle 10 circa, metterebbe il condannato Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, in condizioni di richiedere la revisione del processo. Il motivo? A quell'ora avrebbe un alibi: era impegnato a lavorare alla sua tesi di laurea.

L'incidente probatorio che si è chiuso ieri, giovedì 18 dicembre, era invece su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e oggi indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Gli esperti che si occupano della nuova inchiesta dalla scorsa primavera hanno concluso il loro lavoro e hanno chiarito le loro conclusioni in aula: nessuna impronta di Sempio nella villetta di Garlasco, mentre la spazzatura restituisce il Dna del condannato Stasi sulla cannuccia dell'Estathé. Una circostanza che metterebbe a tacere l'ipotesi secondo cui la vittima avrebbe fatto colazione con gli assassini prima di essere uccisa con un'arma sconosciuta.