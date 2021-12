Treviso, Maria Grazia Spallina accompagna la figlia all'altare e muore: un dramma sconvolgente

14 dicembre 2021 a

a

a

Stavolta il Covid, i novax e affini non c’entrano nulla. Quella che arriva da Treviso è una storia drammatica, ma anche di grande umanità. La protagonista suo malgrado è Maria Grazia Spallina, una donna di 68 anni che nonostante una terribile malattia non si è voluta perdere per nulla al mondo il matrimonio della figlia. Anzi, l’ha accompagnata fino all’altare. Poi però, dopo poche ore, un malore improvviso l’ha condotta fino al decesso.

Il fatto è accaduto sabato a Godega, in provincia di Treviso. Dopo aver accusato il malore, la donna 68enne è stata trasportata all’ospedale di Conegliano, dove hanno fatto tutto il possibile: purtroppo non è servito a tenerla in vita. Sua figlia, fresca sposa, ha parlato a La Tribuna di Treviso: “Ha raccolto le forze rimaste per farmi, con la sua presenza, l’ultimo regalo”. L’unica consolazione è infatti rappresentata dal fatto che la signora è almeno riuscita a vedere sua figlia sposarsi e anche ad accompagnarla fino all’altare.

Difficile capire se lo sforzo fatto per l’occasione possa aver peggiorato la situazione o se sia stato semplicemente il fato a decidere che le cose dovevano andare così. Purtroppo il malore accusato la sera del matrimonio non ha lasciato scampo alla 68enne, che era malata da tempo.

