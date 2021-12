Quarantena accorciata, il "trucco" anti-lockdown e altra stangata ai no-vax: le ultime indiscrezioni dal tavolo di governo

27 dicembre 2021 a

a

a

Il governo sta studiando l'ipotesi di accorciare i tempi di quarantena per chi ha già ricevuto la terza dose. Se una persona che ha ricevuto la terza dose verrà a contatto con un positivo, dovrà restare in isolamento solo alcuni giorni. Sulla durata si sta decidendo. Attualmente, la quarantena per un vaccinato venuto in contatto con un positivo è di 7 giorni. "Le decisioni, anche del Cts, potrebbero arrivare quando si avranno dati più completi sulla variante Omicron", avverte il Corriere della Sera.

Si studia anche il periodo di quarantena per chi ha completato il ciclo vaccinale con 2 dosi. Il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga si è detto d’accordo con la "revisione delle regole della quarantena che andrebbe ridotta o tolta soprattutto per quelli che hanno la terza dose. Dobbiamo garantire la sicurezza sanitaria ma al contempo non dobbiamo bloccare il Paese". Della situazione ha anche parlato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid: "La riflessione sul numero di persone in quarantena l'abbiamo fatta con il ministro Speranza. Gli scienziati stanno studiando con l'Istituto Superiore di Sanità", ha spiegato a proposito dell'elevato numero di persone in quarantena.

"Adesso le quarantene sono diverse per i vaccinati e i non vaccinati si sta studiando cosa mettere in campo. Credo poi che anticipare la terza dose a quattro mesi dal 10 gennaio sia per ora una scelta equilibrata, ma non mi sento di escludere alcunché". Infine un pensiero anche sulle file per i tamponi: «Bisogna avere tanta pazienza. Molto spesso i cittadini fanno file e file al Black Friday, a prendere il capo griffato, poi è giusta la critica, ma qui c'è gente che è da due anni che tira tutti i giorni e che se si è preso un po' di pausa anche il commissario se ne fa una ragione. Ci stiamo organizzando", ha concluso Figliuolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.