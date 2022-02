Scopriamo i segreti: come sono fatti i profumi?

28 febbraio 2022 a

Tutte le cose belle hanno bisogno di tempo e ingegno per essere create e il profumo è uno degli esempi più chiari in questo caso. Per realizzare una fragranza è necessaria molta immaginazione, un senso dell'olfatto ben sviluppato e pazienza per ottenere l'aroma desiderato. È noto che il profumo ha una ricca storia, essendo stato inventato per la prima volta dagli abitanti dell'antico Egitto e della Mesopotamia, utilizzando i fiori come principale fonte di profumo. Al giorno d'oggi, la creazione di un profumo ha raggiunto il rango di arte. Come mai? Perché oggi ci sono molte persone che lavorano alla creazione di profumi. Ma come si realizza un profumo? Quanto è complicato? È difficile immaginare la nostra vita senza odori e aromi. I sentimenti ed emozioni “scintillanti” riempiono la noiosa vita quotidiana di nuovi significati, caricano di energia positiva e danno un ottimo umore.



Quali sono i più conosciuti e utilizzati metodi?

Oggi l'industria dei profumi sta vivendo una vera “fioritura”: la produzione su larga scala esiste in quasi tutti i paesi, la gamma offerta batte tutti i record immaginabili e gli stessi profumieri non esitano a realizzare le idee più folli e stravaganti. Prima di tutto, il passo più importante è raccogliere i fiori. Possono essere scelti da tutto il mondo (Olanda, Francia, Africa, Australia), essendo l'ingrediente principale e la base nella creazione del profumo. Poiché siamo nell'era della tecnologia, i metodi di estrazione degli aromi sono molto avanzati, potendo così estrarre le fragranze più fini.

La distillazione è uno dei metodi più antichi per estrarre l'olio essenziale e l'acqua dei fiori. Si ottiene una miscela dalla quale si separa l'acqua distillata dall'olio essenziale.



Il processo di profumazione è un processo rivoluzionario, perché riesce ad estrarre le essenze da fiori che non resistono al calore, come il gelsomino. Questa procedura consiste nel mettere fiori o petali su un piatto di vetro. Quando il grasso avrà assorbito l'essenza dei fiori, per 12-72 ore, ripetere l'operazione fino a saturare il grasso. L'alcol viene poi utilizzato per estrarre "l'essenza", il cui profumo è molto vicino al fiore fresco.

La macerazione è un altro processo per ottenere l'essenza dei fiori. Consiste nell'ammollo di fiori o piante in olio caldo. L'olio verrà separato dal grasso, quindi l'olio verrà concentrato sottovuoto, ottenendo così l'essenza.

La spremitura è un vecchio metodo, ma funziona ancora oggi. Viene utilizzato principalmente nel caso degli agrumi, dove gli oli essenziali vengono spremuti dalla buccia.

Head Space è una tecnica utilizzata soprattutto per i fiori la cui essenza è difficile da “catturare”, come la gardenia o il mughetto. Non si effettua la raccolta del fiore. Una campana di vetro copre il fiore e un gas neutro, che si trova sotto la campana, ne immagazzina il profumo. Il gas è carico di molecole di arome, che verranno analizzate e riprodotte in laboratorio, dovute a sostanze naturali e sintetiche.

Questi sono solo alcuni modi per ottenere l'essenza da fiori, piante o frutti. Ma ogni profumo, soprattutto quelli famosi, sono realizzati secondo ricette diverse da quelle conosciute.



Come creare un profumo personalizzato?

Di cosa hai bisogno:

Alcool puro, inodore; acqua distillata; contenitori in vetro con nebulizzatore, preferibilmente opachi e gli oli essenziali preferiti.

L'alcool dovrebbe rappresentare il 70-80% del totale, l'olio essenziale circa il 15-30% e l'acqua distillata circa il 5%. In poche parole, se scegli il 70% di alcol, il 25% di oli essenziali e il 5% di acqua distillata, puoi mettere sette cucchiai di alcol, 2,5 cucchiai di miscela di olio e mezzo cucchiaio di acqua distillata. Ovviamente puoi anche misurare con una siringa o un contenitore graduato per essere sicuro del risultato.

Creare una fragranza può essere un'esperienza interessante, essa può diventare la tua “firma profumata” e la tua fonte di buonumore!



